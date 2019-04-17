2019-04-17T12:08:29+03:00
Общество

Владимирская область — одна из немногих, где бюджетникам подняли зарплату по указу Путина

Но платят все равно мало
Артем Бердник
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Еще в мае 2012 Владимир Путин подписал указ, по которому до 2020 года во всех регионах страны необходимо было увеличить зарплату бюджетников до 100-200% от средней ЗП по региону.

По данным Росстата, к концу мая 2018 майские указы президента были выполнены лишь в четырех областях: во Владимирской, Ленинградской, Пензенской областях и в Бурятии. Остальные регионы России не достигли целевого показателя хотя бы по одной из категорий бюджетников.

В Министерстве труда при этом заявляют, что по их мнению указ выполнен на 99%, что подтверждают данные их мониторинга, однако в большинстве случаев зарплата педагогов все равно не достигает должного уровня — 83,6% от средней ЗП в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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