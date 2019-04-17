2019-04-17T10:56:09+03:00
Общество

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о порядке проверки счетчиков

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что проводить проверку (осмотр) счетчиков электрической энергии может только ресурсоснабжающая организация либо управляющая компания. При этом данные проверки могут происходить не чаще одно раза в 3 месяца. Представители других организаций не имеют права проводить какие-либо действия (признавать пригодными или не пригодными для расчетов, требовать их замены) с приборами учета электрической энергии без добровольного согласия собственника!

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: при проведении проверки (осмотра) специалисты компании представляются и предъявляют служебное удостоверение. После проведения проверки счетчика специалисты выдают акт, в котором указываются итоги осмотра либо требование о его замене/поверке (если счетчик неисправен, либо истек срок поверки). Специалисты компании при этом не предлагают на месте оплатить денежные средства за установку прибора учета. Это можно сделать только офисах обслуживания клиентов компании.

Для уточнения актуальной информации о состоянии счетчика электрической энергии (необходимости проведения поверки либо замены счетчика) клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут обратиться в офисы компании.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов быть бдительными! Особо просим родственников и знакомых провести беседу с пожилыми людьми и рассказать им о порядке проведения проверки и замены приборов учета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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