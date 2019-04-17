В Арбитражный суд Владимирской области назначен новый председатель
Им стал Игорь Васильев
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15 апреля указом № 171 президента РФ председателем Арбитражного суда Владимирской области назначен уроженец Владимира Игорь Васильев. В этом суде он работает с 2003 года. Предыдущий председатель Арбитражного суда Владимирской области Людмила Евсеева ушла в отставку.
Игорь Васильев родился в 1966 году во Владимире. В 1992 году окончил Ивановской госуниверситет по специальности "Правоведение". В 1997 году получил второе высшее образование в РАНХиГС по специальности "Менеджмент". Судья первого квалификационного класса.
ИСТОЧНИК KP.RU