Многодетная ковровчанка попалась на попытке продать наркотики

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-17T10:11:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В ноябре прошлого года тридцапятилетняя женщина решила подзаработать и купила партию наркотиков, планируя позднее распродать ее. Но полицейские задержали ее автомобиль и обнаружили в салоне более 700 грамм наркотиков. Еще сто грамм позднее нашли у нее дома. В отношении ковровчанки, признавшей вину и раскаявшейся, возбудили уголовные дела сразу по двум статьям: незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере, и приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное в особо крупном размере. Ковровский городской суд согласился с позицией гособвинителя и назначил матери, воспитывающей троих детей, пять с половиной лет лишения свободы, отбывать которые ей предстоит в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU