2019-04-16T17:28:27+03:00
Общество

В Коврове спасатель снял девушку с крыши дома

Она хотела спрыгнуть
Артем Бердник
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

В 11.42 на пульт диспетчера "112" в Коврове поступило сообщение о том, что на крыше 106-го дома на улице Комсомольской стоит человек. На место немедленно выехали МЧС, скорая помощь и полиция.

Прибыв на место, спасатели поднялись на крышу и увидели, что на краю стоит молодая девушка. Она сразу же заявила, что если кто-то посмеет приблизиться, то она спрыгнет вниз. Через несколько минут уговоров девушка позволила остаться на крыше лишь одному спасателю Михаилу Быкову, потребовав, чтобы от дома уехали все остальные. Михаил пообещал, что все сейчас уедут, но попросил у девушки разрешения подойти поближе к краю, чтобы лично в этом убедиться. Девушка на секунду потеряла бдительность, как в этот момент Михаил Быков метнулся в ее сторону, крепко схватил и унес к входу на чердак, где их уже ожидали остальные сотрудники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире пьяный юноша пытался угнать от полицейских без одного колеса
Во Владимире «Тотальный диктант» писали даже в тюрьме
На ложный вызов к владимирской гостинице приехало 10 пожарных машин
Дачники Владимирской области получат льготы на проезд в электричках летом
Во Владимирской области участники обороны и освобождения Севастополя получат 10 тысяч рублей
Губернатор Владимир Сипягин наградил героя-скотника часами и путевкой в санаторий
Несколько семей Юрьев-Польского района получили социальные выплаты на покупку жилья
Танеевский фестиваль посетит министр культуры Московской области Нармин Ширалиева
В поселок Ставрово и Радужный приедет актер Владимир Носик
Жителей Владимирской области научат самостоятельно озеленять города и сажать деревья
Глава комитета госслужбы администрации Владимирской области уходит в ЗС
Владимирский централ оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Гороховце мужчине дали полгода колонии за езду в нетрезвом виде
В Камешково мужчина сдавал свою квартиру под наркотический притон
Ирина Слуцкая стала самой богатой супругой среди всех жен и мужей депутатов ЗС Владимирской области
Во Владимире на улице Почаевской пожарные спасли из огня двух человек
У жителя Владимира нашли дома тайник с оружием