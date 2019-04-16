В Коврове спасатель снял девушку с крыши дома

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-16T17:28:27+03:00

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В 11.42 на пульт диспетчера "112" в Коврове поступило сообщение о том, что на крыше 106-го дома на улице Комсомольской стоит человек. На место немедленно выехали МЧС, скорая помощь и полиция.

Прибыв на место, спасатели поднялись на крышу и увидели, что на краю стоит молодая девушка. Она сразу же заявила, что если кто-то посмеет приблизиться, то она спрыгнет вниз. Через несколько минут уговоров девушка позволила остаться на крыше лишь одному спасателю Михаилу Быкову, потребовав, чтобы от дома уехали все остальные. Михаил пообещал, что все сейчас уедут, но попросил у девушки разрешения подойти поближе к краю, чтобы лично в этом убедиться. Девушка на секунду потеряла бдительность, как в этот момент Михаил Быков метнулся в ее сторону, крепко схватил и унес к входу на чердак, где их уже ожидали остальные сотрудники.

ИСТОЧНИК KP.RU