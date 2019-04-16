2019-04-16T16:57:46+03:00
Происшествия

Во Владимире пьяный юноша пытался угнать от полицейских без одного колеса

Полиция проверяет информацию о том, что авто было угнано
Артем Бердник
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранним утром 15 апреля в ГИБДД России по Владимирской области поступила ориентировка на черную «Lada Granta». Полицейские сообщили, что прошедшей ночью машину угнали из Собинки во Владимир, водителя необходимо было срочно остановить.

- Нам сообщили из полиции, что надо поймать эту машину. Около 5.20 на улице Большой Московской сотрудниками ДПС была остановлена «Lada Granta», за рулем которой находился 23-летний молодой человек. Примечательно, что транспорт двигался без одного колеса. Далее мы вызвали сотрудников УМВД и передали его им. Скорее всего машина числилась в угоне. Полицейские должны были разобраться, - заявил сотрудник пресс-службы ГИБДД по Владимирской области Валерьян Шируков.

Очевидцы рассказывают, что около пяти минут машина двигалась без отвалившегося на дороге переднего колеса — на ободах, что называется. Колесо, по их же словам, собинец оставил еще в районе площади Фрунзе, а остановили преступника даже не ГАИшники, а таксисты, заметившие странную картину.

В полиции позднее сообщили, что задержанный 23-летний житель Собинки ко всему прочему находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, не имея водительских прав. Пока ему выдвинули лишь административное правонарушение и арестовали на 10 суток. По факту угона машины полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коврове спасатель снял девушку с крыши дома
Во Владимире «Тотальный диктант» писали даже в тюрьме
На ложный вызов к владимирской гостинице приехало 10 пожарных машин
Дачники Владимирской области получат льготы на проезд в электричках летом
Во Владимирской области участники обороны и освобождения Севастополя получат 10 тысяч рублей
Губернатор Владимир Сипягин наградил героя-скотника часами и путевкой в санаторий
Несколько семей Юрьев-Польского района получили социальные выплаты на покупку жилья
Танеевский фестиваль посетит министр культуры Московской области Нармин Ширалиева
В поселок Ставрово и Радужный приедет актер Владимир Носик
Жителей Владимирской области научат самостоятельно озеленять города и сажать деревья
Глава комитета госслужбы администрации Владимирской области уходит в ЗС
Владимирский централ оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Гороховце мужчине дали полгода колонии за езду в нетрезвом виде
В Камешково мужчина сдавал свою квартиру под наркотический притон
Ирина Слуцкая стала самой богатой супругой среди всех жен и мужей депутатов ЗС Владимирской области
Во Владимире на улице Почаевской пожарные спасли из огня двух человек
У жителя Владимира нашли дома тайник с оружием