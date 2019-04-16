Во Владимире пьяный юноша пытался угнать от полицейских без одного колеса

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-16T16:57:46+03:00

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Ранним утром 15 апреля в ГИБДД России по Владимирской области поступила ориентировка на черную «Lada Granta». Полицейские сообщили, что прошедшей ночью машину угнали из Собинки во Владимир, водителя необходимо было срочно остановить.

- Нам сообщили из полиции, что надо поймать эту машину. Около 5.20 на улице Большой Московской сотрудниками ДПС была остановлена «Lada Granta», за рулем которой находился 23-летний молодой человек. Примечательно, что транспорт двигался без одного колеса. Далее мы вызвали сотрудников УМВД и передали его им. Скорее всего машина числилась в угоне. Полицейские должны были разобраться, - заявил сотрудник пресс-службы ГИБДД по Владимирской области Валерьян Шируков.

Очевидцы рассказывают, что около пяти минут машина двигалась без отвалившегося на дороге переднего колеса — на ободах, что называется. Колесо, по их же словам, собинец оставил еще в районе площади Фрунзе, а остановили преступника даже не ГАИшники, а таксисты, заметившие странную картину.

В полиции позднее сообщили, что задержанный 23-летний житель Собинки ко всему прочему находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, не имея водительских прав. Пока ему выдвинули лишь административное правонарушение и арестовали на 10 суток. По факту угона машины полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU