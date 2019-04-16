Во Владимире «Тотальный диктант» писали даже в тюрьме

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-16T16:18:00+03:00

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Официально в этом году во Владимире было две площадки для написания Тотального диктанта. Но реально их было три, плюс еще одна под Покровом. Правда, на дополнительные попасть так просто было невозможно, да и крайне нежелательно. Диктант писали осуженные, отбывающие срок в колониях Владимирской области. Это первый раз, когда УФСИН проводит диктант для заключенных. Дикторами для них стали учителя школ при исправительных учреждениях и сотрудники воспитательных служб. Участие было только добровольным.

Само проведение диктанта почти не отличалось от того, что происходило на воле: осужденные так же, как и все участники, увидели официальное обращение авторов диктанта, прослушали в записи авторское его прочтение, а затем приступили к написанию текста под «живую» диктовку.

В ИК-5 города Владимира тотальный диктант прошел в отряде социально-психологической реабилитации. В тюрьме-1 города Покров начальник отряда Владимир Артемьев перед началом напомнил осужденным правила правописания.

ИСТОЧНИК KP.RU