2019-04-16T16:14:08+03:00
Общество

На ложный вызов к владимирской гостинице приехало 10 пожарных машин

Пожарные слажено и оперативно выяснили, что никакого пожара нет
Артем Бердник
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фото из группы ВКонтакте "Инцидент Владимир"фото из группы ВКонтакте "Инцидент Владимир"
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Жители города могли посчитать, что днем 16 апреля в гостинице «АМАКС Золотое кольцо» произошла катастрофа. На парковке у отеля, по информации очевидцев, разместилось около 10 пожарных машин, от которых во все стороны разносится звук сирены.

В МЧС России по Владимирской области сообщили, что к ним действительно поступило сообщение о возгорании в здании гостиницы. В соответствии с правилами, так как это гостиница, на место незамедлительно отправился крупный отряд пожарных из 10 машин. К счастью, на месте им удалось выяснить, что никакого возгорания нет.

Судя по всему, вызов был ложным, но нельзя не отметить оперативность и слаженность действий бригады владимирских спасателей. Еще в декабре сотрудники органов объясняли, что каждый подобный вызов в конечном итоге встает в большой минус. Большие усилия прилагаются в пустую, сотрудники катаются просто так, да и расходы на топливо у пожарных машин — не маленькие. Ко всему прочему, есть вероятность, что пока спасатели бессмысленно ходят по гостинице, где-то может случиться реальный пожар. Автору звонка, если его найдут, грозит штраф от 1500 рублей до 100 часов исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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