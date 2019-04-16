Дачники Владимирской области получат льготы на проезд в электричках летом
Жители предпенсионного возраста получат 40%-ные скидки на билеты
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес изменения в постановление № 32 о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. С 1 мая по 30 сентября женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, не получающие льгот на проезд в электричках, смогут купить билеты с 40%-ной скидкой. Раньше такие льготы получали только студенты и пенсионеры по старости.
Скидки будут предоставляться как при покупке билета в один конец, так и при покупке билетов "туда-обратно". Расходы компаний перевозчиков будут компенсированы из областного бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU