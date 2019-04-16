2019-04-16T14:45:08+03:00
Общество

Во Владимирской области участники обороны и освобождения Севастополя получат 10 тысяч рублей

Заявление и документы принимаются до 1 сентября
Алексей СУХОВ
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Участники обороны Севастополя 1941 – 1942 годов и освобождения этого города-героя получат в текущем году единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Севастополя.

Для получения этой выплаты гражданам необходимо представить в отдел социальной защиты населения по месту жительства: заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты; копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства на территории РФ; копии документов, подтверждающих участие в боевых действиях в период обороны Севастополя 1941 – 1942 годов и освобождения Севастополя (архивные справки, красноармейские книжки, удостоверения к медали «За оборону Севастополя» либо архивные справки о награждении лица медалью «За оборону Севастополя»); данные о кредитной организации и лицевом счёте; копию удостоверения инвалида Отечественной войны, ветерана – участника Великой Отечественной войны (при наличии); при обращении законного представителя ветерана – копию документа, удостоверяющего личность законного представителя, и копию надлежащим образом оформленной доверенности, подтверждающей его полномочия.

Заявления и документы на предоставление денежной выплаты принимаются до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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