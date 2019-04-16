Губернатор Владимир Сипягин наградил героя-скотника часами и путевкой в санаторий

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-16T14:34:35+03:00

Кроме того. мужчине сделают операцию в Москве

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16 апреля в селе Малышево Селивановского района Владимир Сипягин встретился с Андреем Гамаюновым – скотником крестьянско-фермерского хозяйства «Вперёд», который в конце января этого года спас коров из обрушившейся фермы, но пострадал сам.

Напомним, 30 января в хозяйстве под тяжестью снега и наледи обрушилась крыша коровника. В этот момент в здании находился скотник, который бросился выводить коров во двор. Более 200 животных практически не пострадали. Однако сам работник получил травму головы и перелом рёбер.

Губернатор вручил герою сертификат на двухнедельный курс реабилитации во владимирском санатории «Заклязьменский», а также наградил памятными наручными часами Губернатора.

Кроме того, департамент здравоохранения взял на контроль госпитализацию 48-летнего мужчины в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве, где ему будет проведена ещё одна важная операция.

ИСТОЧНИК KP.RU