Несколько семей Юрьев-Польского района получили социальные выплаты на покупку жилья
С начала года деньги получили семь семей
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В Юрьев-Польском районе ряд семей получил свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий».
Социальные выплаты получили две молодые семьи из Небыловского и Красносельского сельских поселений, и ещё двое жителей Небыловского муниципального образования.
Общая сумма выплат превысила 3,7 млн рублей из средств федерального, областного и местных бюджетов.
Всего с начала года социальные выплаты на приобретение жилья получили 7 семей, в том числе 3 молодые семьи из Юрьева-Польского.
ИСТОЧНИК KP.RU