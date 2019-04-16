Несколько семей Юрьев-Польского района получили социальные выплаты на покупку жилья

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-16T14:25:06+03:00

С начала года деньги получили семь семей

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В Юрьев-Польском районе ряд семей получил свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий».

Социальные выплаты получили две молодые семьи из Небыловского и Красносельского сельских поселений, и ещё двое жителей Небыловского муниципального образования.

Общая сумма выплат превысила 3,7 млн рублей из средств федерального, областного и местных бюджетов.

Всего с начала года социальные выплаты на приобретение жилья получили 7 семей, в том числе 3 молодые семьи из Юрьева-Польского.

ИСТОЧНИК KP.RU