2019-04-16T14:18:31+03:00
Общество

Танеевский фестиваль посетит министр культуры Московской области Нармин Ширалиева

Рабочий визит состоится 20-21 апреля
Алексей СУХОВ
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В рамках визита во Владимирскую область Нармин Ширалиева передаст в усадьбу Танеевых в селе Маринино воспроизведение архивных материалов Сергея Танеева, хранящихся в фондах «Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И.Чайковского» в подмосковном Клину.

Кроме этого, Нармин Ширалиева и директор департамента культуры Алиса Бирюкова встретятся с руководителями ведущих областных учреждений культуры области, посетят областные культурные площадки, мероприятия всероссийской акции «Библионочь» во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи, спектакли в рамках Первого фестиваля Международного фестивального Союза «Театр. Территория единения», мастер-классы участниц Танеевского фестиваля - пианистки Полины Осетинской и скрипачки Елены Ревич - во Владимирском областном музыкальном колледже им. А.П. Бородина и концерт исполнительниц в Центре классической музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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