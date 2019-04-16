2019-04-16T14:06:01+03:00
Общество

Жителей Владимирской области научат самостоятельно озеленять города и сажать деревья

Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб “Добавь зеленого”
Алексей СУХОВ
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Цель флешмоба — привлечение людей к сохранению и приумножению зеленых насаждений в нашей стране. Его участники узнают, как уберечь лес от пожаров, сажать деревья, рационально пользоваться бумажной продукцией и стать сити-фермером. В рамках флешмоба пройдут вебинары о лесовосстановлении и партизанском садоводстве.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на платформе и выполнить ряд несложных заданий с помощью инструкций, подготовленных организаторами: распространить в соцсетях советы о том, как уберечь леса от пожаров; изучить правила рационального использования бумаги; внести вклад в посадку деревьев; сделать семенные бомбы и «взорвать» их там, где мало растений; разбить огород на подоконнике или балконе; и другие несложные задания.

В течение года на платформе будет запущено 10 флешмобов, самых активных участников которых ждут полезные экопризы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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