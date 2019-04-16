Глава комитета госслужбы администрации Владимирской области уходит в ЗС
Дмитрий Лызлов сменит Андрея Нестерова
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17 апреля председатель комитета государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области Дмитрий Лызлов покинет свой пост. Распоряжение об увольнении чиновника подписал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Дмитрий Лызлов перейдет на работу в Законодательное Собрание Владимирской области, где займет должность руководителя аппарата. Отметим, недавно этот пост покинул Андрей Нестеров.
ИСТОЧНИК KP.RU