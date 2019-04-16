2019-04-16T13:00:37+03:00
Политика

Глава комитета госслужбы администрации Владимирской области уходит в ЗС

Дмитрий Лызлов сменит Андрея Нестерова
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 апреля председатель комитета государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области Дмитрий Лызлов покинет свой пост. Распоряжение об увольнении чиновника подписал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Дмитрий Лызлов перейдет на работу в Законодательное Собрание Владимирской области, где займет должность руководителя аппарата. Отметим, недавно этот пост покинул Андрей Нестеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирской области участники обороны и освобождения Севастополя получат 10 тысяч рублей
Губернатор Владимир Сипягин наградил героя-скотника часами и путевкой в санаторий
Несколько семей Юрьев-Польского района получили социальные выплаты на покупку жилья
Танеевский фестиваль посетит министр культуры Московской области Нармин Ширалиева
В поселок Ставрово и Радужный приедет актер Владимир Носик
Жителей Владимирской области научат самостоятельно озеленять города и сажать деревья
Владимирский централ оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Гороховце мужчине дали полгода колонии за езду в нетрезвом виде
В Камешково мужчина сдавал свою квартиру под наркотический притон
Ирина Слуцкая стала самой богатой супругой среди всех жен и мужей депутатов ЗС Владимирской области
Во Владимире на улице Почаевской пожарные спасли из огня двух человек
У жителя Владимира нашли дома тайник с оружием