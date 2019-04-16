2019-04-16T12:14:45+03:00
Происшествия

Владимирский централ оштрафовали на 50 тысяч рублей

Руководство тюрьмы не исполнило требования прокуратуры
Артем Бердник
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После многочисленных жалоб, Владимирская прокуратура устроила проверку во Владимирском централе. В ходе проверки, руководство тюрьмы отказало прокурору в предоставлении некоторой информации.

Прокурорам потребовалась дополнительная информация от администрации централа, для получения которой в январе и в феврале 2019 начальнику тюрьмы отправляли требования, однако к указанному сроку они исполнены не были.

В отношении ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области было возбуждено дело об административном правонарушении — умышленном невыполнении требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

Фрунзенский суд признал действия незаконными, а Владимирский централ оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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