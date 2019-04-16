В Гороховце мужчине дали полгода колонии за езду в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-16T12:08:13+03:00

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В Гороховце завершился суд над 50-летним мужчиной. Его признали виновным в езде на автомобиле в нетрезвом виде.

Как сообщает областная прокуратура, в декабре 2018 года мужчина, который ранее уже был осужден за совершение аналогичного преступления, вновь попался пьяным за рулем сотрудникам патрульно-постовой службы. На этот раз обвинители требовали реального срока для мужчины.

И суд согласился с требованиями прокуратуры. Мужчине дали 6 месяцев колонии-поселения. При этом в течение ближайших двух лет мужчина не имеет права садиться за руль и работать на должностях, связанных с вождением. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU