В Гороховце мужчине дали полгода колонии за езду в нетрезвом виде
В Гороховце завершился суд над 50-летним мужчиной. Его признали виновным в езде на автомобиле в нетрезвом виде.
Как сообщает областная прокуратура, в декабре 2018 года мужчина, который ранее уже был осужден за совершение аналогичного преступления, вновь попался пьяным за рулем сотрудникам патрульно-постовой службы. На этот раз обвинители требовали реального срока для мужчины.
И суд согласился с требованиями прокуратуры. Мужчине дали 6 месяцев колонии-поселения. При этом в течение ближайших двух лет мужчина не имеет права садиться за руль и работать на должностях, связанных с вождением. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU