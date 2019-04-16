В Камешково мужчина сдавал свою квартиру под наркотический притон
В Камешково вынесли приговор мужчине, организовавшему у себя в квартире притон для наркоманов.
Как сообщает областная прокуратура, мужчина часто общался с наркоманами. И в итоге решил представлять им квартиру для потребления наркотиков. При этом он даже обеспечивал своих знакомых необходимыми предметами и приспособлениями для приготовления наркотических средств и непосредственного их употребления.
По данным прокуратуры, за свои труды он получал часть наркотиков для личного употребления. Мужчина надеялся, что никто не узнает про притон, так как он ограничил доступ в дом посторонним лицам, соблюдал правила конспирации. Однако полиция все равно узнала о притоне и прикрыла лавочку. Вину в содеянном мужчина признал полностью.
Суд назначил мужчине 6 месяцев колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU