В Камешково мужчина сдавал свою квартиру под наркотический притон

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-16T12:02:59+03:00

Он даже обеспечивал своих знакомых необходимыми предметами и приспособлениями для приготовления наркотиков

Изменить размер текста: A A

В Камешково вынесли приговор мужчине, организовавшему у себя в квартире притон для наркоманов.

Как сообщает областная прокуратура, мужчина часто общался с наркоманами. И в итоге решил представлять им квартиру для потребления наркотиков. При этом он даже обеспечивал своих знакомых необходимыми предметами и приспособлениями для приготовления наркотических средств и непосредственного их употребления.

По данным прокуратуры, за свои труды он получал часть наркотиков для личного употребления. Мужчина надеялся, что никто не узнает про притон, так как он ограничил доступ в дом посторонним лицам, соблюдал правила конспирации. Однако полиция все равно узнала о притоне и прикрыла лавочку. Вину в содеянном мужчина признал полностью.

Суд назначил мужчине 6 месяцев колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU