2019-04-16T10:30:18+03:00
Общество

Ирина Слуцкая стала самой богатой супругой среди всех жен и мужей депутатов ЗС Владимирской области

Доход фигуристки превысил 12 миллионов рублей
Сергей МОРКОВКИН
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Жена депутата Законодательного Собрания Алексея Говырина Ирина Слуцкая стала самой богатой супругой среди жен и мужей депутатов Законодательного Собрания Владимирской области. Ее доход за 2018 год составил 12,3 миллионов рублей.

Также Ирина Слуцкая владеет земельным участком, домом, квартирой и иной недвижимостью (в ведомости не уточняется, какой именно). В гараже у Ирины Слуцкой две иномарки: Тойота Лэнд Крузер и Вольво Икс Си 60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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