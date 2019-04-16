Ирина Слуцкая стала самой богатой супругой среди всех жен и мужей депутатов ЗС Владимирской области
Доход фигуристки превысил 12 миллионов рублей
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Жена депутата Законодательного Собрания Алексея Говырина Ирина Слуцкая стала самой богатой супругой среди жен и мужей депутатов Законодательного Собрания Владимирской области. Ее доход за 2018 год составил 12,3 миллионов рублей.
Также Ирина Слуцкая владеет земельным участком, домом, квартирой и иной недвижимостью (в ведомости не уточняется, какой именно). В гараже у Ирины Слуцкой две иномарки: Тойота Лэнд Крузер и Вольво Икс Си 60.
ИСТОЧНИК KP.RU