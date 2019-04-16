Во Владимире на улице Почаевской пожарные спасли из огня двух человек

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-16T10:18:33+03:00

Еще 18 человек эвакуировали

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15 апреля днем во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме на улице Почаевской.

По сообщению областного управления МЧС, к месту пожара выехали 5 машин и 15 человек. общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Несмотря на скромность пожара, спасатели сумели вытащить из горящей квартиры мужчину и женщину. Еще 18 человек эвакуировали.

Сам пожар потушили достаточно быстро. Огонь не вышел за пределы одной комнаты. Причина пожара и нанесённый огнём материальный ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU