Во Владимире на улице Почаевской пожарные спасли из огня двух человек
Еще 18 человек эвакуировали
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15 апреля днем во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме на улице Почаевской.
По сообщению областного управления МЧС, к месту пожара выехали 5 машин и 15 человек. общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Несмотря на скромность пожара, спасатели сумели вытащить из горящей квартиры мужчину и женщину. Еще 18 человек эвакуировали.
Сам пожар потушили достаточно быстро. Огонь не вышел за пределы одной комнаты. Причина пожара и нанесённый огнём материальный ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU