У жителя Владимира нашли дома тайник с оружием
Региональные управления ФСБ и МВД завели уголовные дела на жителя Владимира, у которого в доме нашли тайник с оружием. По версии следствия, мужчина занимался незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.
Тайник нашли в марте. Сотрудники ФСБ нашли внутри:
- самодельно изготовленный пистолет ТТ калибра 7,62 мм;
- самодельно изготовленный револьвер калибра 7,62 мм (на базе Нагана) и десять патронов к нему;
- пистолет ПМ калибра 9 мм;
- барабан от револьвера системы Нагана;
- два гладкоствольных охотничьих ружья;
- два затвора и две ствольные коробки от винтовок;
- рамка и кожух-затвор от пистолета ТТ;
- кожух-затвор от пистолета ПМ;
- три ствола для нарезного огнестрельного оружия;
- заготовка нарезного ствола;
- 27 патронов калибра 7,62 мм;
- значительное количество гильз, пуль, капсюлей и комплектующих деталей к огнестрельному оружию.
По тем статьям, которые вменяют владельцу оружия, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU