У жителя Владимира нашли дома тайник с оружием

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-16T10:12:10+03:00

Три пистолета, два ружья и две винтовки - это далеко не все, что обнаружили следователи ФСБ

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Региональные управления ФСБ и МВД завели уголовные дела на жителя Владимира, у которого в доме нашли тайник с оружием. По версии следствия, мужчина занимался незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

Тайник нашли в марте. Сотрудники ФСБ нашли внутри:

- самодельно изготовленный пистолет ТТ калибра 7,62 мм;

- самодельно изготовленный револьвер калибра 7,62 мм (на базе Нагана) и десять патронов к нему;

- пистолет ПМ калибра 9 мм;

- барабан от револьвера системы Нагана;

- два гладкоствольных охотничьих ружья;

- два затвора и две ствольные коробки от винтовок;

- рамка и кожух-затвор от пистолета ТТ;

- кожух-затвор от пистолета ПМ;

- три ствола для нарезного огнестрельного оружия;

- заготовка нарезного ствола;

- 27 патронов калибра 7,62 мм;

- значительное количество гильз, пуль, капсюлей и комплектующих деталей к огнестрельному оружию.

По тем статьям, которые вменяют владельцу оружия, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU