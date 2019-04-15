2019-04-15T23:17:19+03:00
Происшествия

Хулигана из поезда будут судить в Коврове

Жителя Омска обвиняют в нападении на полицейского
Ирина Мальцева
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В середине октября прошлого года мужчина ехал в поезде «Санкт-ПетербургУфа», но вел себя буйно и нарушал порядок. На остановке в Коврове начальник поезда составил соответствующий документ, пассажиру отказали в дальнейшем проезде и вызвали полицию. Но мужчина отказался собирать свои вещи и идти в дежурную часть, активно сопротивлялся и нанес правоохранителям удары локтем по лицу, а вдобавок порвал форму, сорвав погон и надорвав карман форменной куртки. Теперь жителю Омска предъявлено обвинение в применение насилия, неопасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Уголовное дело рассмотрят в Ковровском городском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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