В Центре ИЗО пройдет творческий вечер "Акварель и слово"
В Центре ИЗО 19 апреля в 17.00 состоится необычный творческий вечер «Акварель и слово».
Гости смогут ознакомиться с выставкой «гроссмейстера акварели» Виктора Шамаева «Наедине с Россией». Юбилейный вернисаж художника включает 200 акварелей, рисунков и масляных полотен за 75 лет творческой деятельности. Кроме того. можно будет встретиться с самим автором, которому исполнилось 90 лет.
Владимирцы смогут поучаствовать в конкурсе поэтов и блогеров. Приглашаются все, кому больше 6 лет, кто может написать стихи и красиво их прочесть, кто может подготовить и разместить пост по выбранной на выставке картине прямо в выставочном зале.
Лучшие поэтические работы войдут в альманах «Клязьма» Владимирского отделения Союза писателей России и в готовящейся к печати большой каталог, посвященный художнику Виктору Шамаеву. За лучшую интернет-публикацию блогер получит в подарок акварель Виктора Шамаева.
Особенное настроение создаст на творческом вечере владимирский музыкант Юрий Монахов.
ИСТОЧНИК KP.RU