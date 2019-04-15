2019-04-15T21:20:26+03:00
Звезды

В Центре ИЗО пройдет творческий вечер "Акварель и слово"

Он посвящен закрытию выставки Виктора Шамаева
Алексей СУХОВ
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В Центре ИЗО 19 апреля в 17.00 состоится необычный творческий вечер «Акварель и слово».

Гости смогут ознакомиться с выставкой «гроссмейстера акварели» Виктора Шамаева «Наедине с Россией». Юбилейный вернисаж художника включает 200 акварелей, рисунков и масляных полотен за 75 лет творческой деятельности. Кроме того. можно будет встретиться с самим автором, которому исполнилось 90 лет.

Владимирцы смогут поучаствовать в конкурсе поэтов и блогеров. Приглашаются все, кому больше 6 лет, кто может написать стихи и красиво их прочесть, кто может подготовить и разместить пост по выбранной на выставке картине прямо в выставочном зале.

Лучшие поэтические работы войдут в альманах «Клязьма» Владимирского отделения Союза писателей России и в готовящейся к печати большой каталог, посвященный художнику Виктору Шамаеву. За лучшую интернет-публикацию блогер получит в подарок акварель Виктора Шамаева.

Особенное настроение создаст на творческом вечере владимирский музыкант Юрий Монахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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