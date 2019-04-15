Владимирцы завоевали 3 медали на первенстве России по спорту глухих

СЕГОДНЯ 21:15 2019-04-15T21:15:31+03:00

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Трое воспитанников ГАУ ВО «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» выиграли золотую и две серебряные медали на первенстве России по спорту глухих (самбо) среди спортсменов 15-16 лет, проходившем в городе Зеленограде 13 апреля.

Максим Скоробогатов стал первым в весовой категории «84 кг». Анастасия Короткова и Екатерина Спирина завоевали серебряные награды в весовых категориях «48 кг» и «44 кг» соответственно.

В общекомандном зачете Владимирская область заняла третье место. В общей сложности в первенстве России участвовали 10 команд из различных регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU