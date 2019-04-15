2019-04-15T21:12:34+03:00
Общество

Владимирский скульптор принял участие в создании "музея нового взгляда" в центре Брюгге

Илья Шанин впервые работал с гипсом
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено Арт-ньюсфото предоставлено Арт-ньюс
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Всемирно известные картины Иеронима Босха, Яна ван Эйка и Ганса Мемлинга «в объеме» представлены на стенах нового «Музея скульптуры» в центре Брюгге.

40 художников из разных стран за 60 дней создали первый в мире «музей нового взгляда» на работы знаменитых фламандцев. Среди творивших в самом новом арт-пространстве Голландии был известный владимирский скульптор Илья Шанин.

По его словам, работа с гипсом в таком количестве была первым опытом. «Раньше, разумеется, приходилось работать с рельефами, но в Брюгге задача осложнялась объемом задач, а также необходимостью найти оптимальный баланс между собственным «я» в творчестве при переводе классических живописных произведений в скульптуру. Мне кажется, нашей интернациональной команде удалось выполнить эти амбициозные планы», отметил Илья Шанин.

Объемы проделанной работы впечатляют — 22 тонны штукатурки и более 700 квадратных метров «оживших» стен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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