Во Владимирской области стартовал пожароопасный сезон

СЕГОДНЯ 21:06 2019-04-15T21:06:20+03:00

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С 15 апреля в области установлен пожароопасный сезон. Запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также запрещаются сельскохозяйственные палы.

В период высокой пожарной опасности ограничивается пребывание людей в лесах и въезд в лес машин.

Для проведения работ по предупреждению и тушению лесных пожаров в составе Владимирского лесхоза действует 24 пожарно-химических станции, на которых сосредоточено 212 единиц техники, создан необходимый запас топлива. Сформированы мобильные группы для наземного патрулирования земель лесного фонда по 251 маршруту общей протяженностью около 18 тыс. км.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо передать информацию о нём на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02, 45-90-06, 54-37-11, 54-59-71.

ИСТОЧНИК KP.RU