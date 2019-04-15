2019-04-15T21:02:53+03:00
Общество

Владимирская область получит 1,7 млрд рублей на информатизацию системы здравоохранения

Жители региона смогут в полном объеме использовать сервисы личного кабинета пациента «Мое здоровье»
Алексей СУХОВ
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Региональной системе здравоохранения на развитие информатизации будет направлен первый транш в размере 130,5 млн рублей. К концу 2024 года отрасль получит 1,7 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, а также из Фонда ОМС.

Жители смогут в полном объеме использовать сервисы личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг.

Внедрение электронной медицинской карты обеспечит лечащим врачам доступ к истории болезни пациента, медицинским изображениям, перечням непереносимых препаратов и противопоказаниям, а также к сведениям о результатах обращений в медицинские организации, о проведенных исследованиях, заключениях и назначениях специалистов.

Телемедицинская составляющая проекта позволит врачам оперативно подключаться к единой федеральной сети для получения консультаций по сложным клиническим случаям у специалистов федеральных клиник.

Информатизация также позволит в автоматическом режиме формировать списки пациентов для диспансеризации, выявлять пациентов, которым необходимо прохождение дополнительных обследований, и контролировать состояние здоровья по отдельным профилям заболеваний с помощью специальных систем мониторинга, учитывающих факторы риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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