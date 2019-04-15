2019-04-15T17:45:42+03:00
Происшествия

На берегу Семязино нашли обглоданные трупы домашних собак

И одной кошки
Артем Бердник
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Днем 15 апреля в группе Вконтакте «Зоохелп 33» аноним разместил фотографии мертвых животных на берегу Семязино. Пост сразу же вызвал массу недовольства и непонимания среди жителей города. Если верить кадрам, то на владимирском пляже откуда-то появились несколько трупов породистых питомцев. Одна крупная собака, другая поменьше и кот. Каждый из них одет в комбинезон или ошейник, судя по всему, животные - домашние.

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Подписчики сообщества в комментариях предположили, что животных на берегу оставили представители ветеринарной клиники, чтобы не тратить время и деньги на утилизацию усыпленных животных. Другие выдвинули версию, что эти несчастные животные наткнулись на так называемую «собачью отраву», оставленную народными мстителями для бродячих животных.

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В любом случае, докопаться до правды теперь придется полиции, где уже приняли заявление, но пока никакой информации дать не могут, несмотря на то, что к вечеру того же дня трупы животных до сих пор лежат в общественном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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