2019-04-15T17:37:03+03:00
Политика

На первых послегубернаторских выборах во Владимирской области победил кандидат-единорос

Он обошел выходца из Парижа
Сергей МОРКОВКИН
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14 апреля в Петушинском районе прошли дополнительные выборы депутата Нагорного сельского поселения. Вакантно было одно место. Несмотря на далеко не самый громкий статус, политологи обратили на эти выборы особое внимание, ведь это было первое голосование после протестных выборов губернатора области. Да и кандидаты были под стать. В частности, за депутатское кресло боролся уроженец столицы Франции Илья Малин. Все кандидаты на единственное депутатское кресло в сельсовете окончили неплохие московские вузы.

Выборы выиграл кандидат от "Единой России" Алексей Герасимов. Он получил 83,97% голосов избирателей, пришедших на избирательные участки.Явка на выборах составила 39,39%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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