Во Владимирской области на "пекинке" перекроют движение из-за ремонта надземного перехода

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-15T16:19:11+03:00

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Ночью 18 апреля на 156 км трассы М-7 "Волга" в поселке Демидово (что между Лакинском и Воршей) будет временно ограничено движение в связи с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Монтажные работы пройдут ночью, чтобы создавать меньше трудностей для водителей. С 3.00 до 5.30 проезжая часть будет сужена до двух полос (по одной – в каждом направлении), скорость ограничена до 40 км/ч. С 4.00 до 4.30 движение на участке будет полностью перекрыто.

ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" приносит извинения за временные неудобства. Автомобилистов просят учесть информацию при планировании поездок и соблюдать схему движения на участке.

ИСТОЧНИК KP.RU