Из Владимира за время субботника вывезли более 450 тонн мусора

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-15T15:44:00+03:00

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Во Владимире в минувшие выходные прошел первый общегородской субботник из двух запланированных.

13 апреля из-за неблагоприятных погодных условий он прошел в сокращенном формате (без участия горожан, которые планировали выйти на волонтерскую уборку). Но все равно чиновники и сотрудники городских коммунальных предприятий ("Владимирводоканал", "Центр управления городскими дорогами" и "Благоустройство") насобирали приличную гору мусора. 13 апреля, например, из города 105 машин вывезли мусора общим весом 398 тонн. В воскресенье было вывезено еще 56 тонн мусора.

С 15 апреля во Владимире начались работы по очистке окрестностей города от несанкционированных свалок и уборка мусора в пойме Клязьмы. Следующий общегородской субботник запланирован на 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU