2019-04-15T15:21:32+03:00
Общество

Искусственный интеллект определит, какие услуги нужны жителям нашей области

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Оператор Tele2 разработал уникальный для российского телеком-рынка «умный тариф». Он анализирует профиль потребления каждого пользователя и формирует индивидуальное предложение с оптимальным пакетом минут и гигабайтов. Абонентская плата при этом не меняется.

«Темп жизни наших клиентов ускоряется, а потребности – меняются. Поэтому у абонентов не остается времени подбирать наполнение тарифа», – раскрывает идею проекта директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. – «Мы проанализуем, какие услуги клиенты любят больше, и предложим им идеальный пакет».

Олег подчеркивает, что клиенту не придется платить больше или совершать дополнительные действия – нужно только согласиться на новые условия в личном кабинете. При этом у каждого есть время, чтобы принять решение.

Получить предложение могут все абоненты с тарифом «Мой онлайн+» в личном кабинете «Мой Tele2». При этом клиент решает сам – применить ли ему новые параметры или оставить базовые пакеты услуг

ИСТОЧНИК KP.RU

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