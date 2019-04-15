Покусанный до смерти в Добром уличными собаками мужчина мог быть наркоманом и искать в гаражах "закладку"

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-15T14:27:42+03:00

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Февральская история с покусанным до смерти молодым человеком в Добром получила продолжение. Следственный комитет РФ по Владимирской области по результатам оценки обстоятельств смерти 21-летнего жителя Суздальского района, обнаруженного в районе гаражного кооператива "Восточный-2", возбудил уголовное дело.

Напомним, утром 26 февраля местный житель, выезжая из гаража, заметил покусанного собаками человека. Он вызвал скорую, но спасти парня не удалось. По версии следствия, парень накануне ночью искал в гаражах "закладку" с наркотической смесью. В это время на него напали бездомные собаки, сорвали верхнюю одежду и покусали. Раны и холод привели к последней стадии переохлаждения, что и стало по оценкам экспертов, основной причиной смерти молодого человека.

В Следкоме считают, что эта история указывает на ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами управления ЖКХ администрации города Владимира. Председатель ГСК обращался к властям с требованием отловить бродячих собак, но реакции не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU