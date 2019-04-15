2019-04-15T14:45:26+03:00
Происшествия

В Кольчугино бывшего полицейского осудили за взятку

Уволенный сотрудник позарился на деньги пьяного водителя
Артем Бердник
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Будучи сотрудником внутренних дел, находясь при исполнении обязанностей, полицейский остановил для досмотра машину местного жителя. Во время проверки документов, полицейскому показалось, что водитель находится за рулем в состоянии опьянения.

Не желая крупно попасть, водитель предложил полицейскому взятку в 15 тысяч рублей, от которой тот не отказался.

По словам пресс-службы УМВД России по Владимирской области, противоправная деятельность последнего была раскрыта отделом собственной безопасности регионального УМВД. Кольчугинский полицейский был уволен в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника УМВД.

Взяточнику было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и запретом занимать должность в органах внутренних дел Российской Федерации на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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