В Кольчугино бывшего полицейского осудили за взятку
Будучи сотрудником внутренних дел, находясь при исполнении обязанностей, полицейский остановил для досмотра машину местного жителя. Во время проверки документов, полицейскому показалось, что водитель находится за рулем в состоянии опьянения.
Не желая крупно попасть, водитель предложил полицейскому взятку в 15 тысяч рублей, от которой тот не отказался.
По словам пресс-службы УМВД России по Владимирской области, противоправная деятельность последнего была раскрыта отделом собственной безопасности регионального УМВД. Кольчугинский полицейский был уволен в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника УМВД.
Взяточнику было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и запретом занимать должность в органах внутренних дел Российской Федерации на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU