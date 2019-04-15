2019-04-15T12:06:40+03:00
Происшествия

Многодетная мать из Коврова получила приговор за попытку продажи крупной партии наркотиков

В машине подсудимой полицейские нашли более 700 грамм наркотиков
Артем Бердник
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Ковровский городской суд приговорил к лишению свободы 35-летнюю местную жительницу, которая была признана виновной в незаконном хранении и приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере.

Следствию удалось выяснить, что в ноябре 2018 года женщина приобрела крупную партию наркотиков для дальнейшей перепродажи, чтобы заработать денег. Автомобиль, на котором распространительница перевозила наркотики, был остановлен сотрудниками полиции. Внутри машины полицейские нашли более 700 грамм наркотиков, еще 100 грамм у ковровчанки было дома.

При вынесении приговора, суд учел, что подсудимая полностью признала свою вину, а также, что она имеет троих детей. Исходя из этого ей было назначено наказание в виде 5.5 лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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