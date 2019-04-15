Ковровская пловчиха выиграла вторую медаль чемпионата России по плаванию

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-15T11:07:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Ковровчанка Анастасия Авдеева завоевала вторую медаль на чемпионате России по плаванию, который проходило с 8 по 12 апреля в Москве.

В заключительный день соревнований, когда разыгрывалось 11 комплектов наград, Анастасия выиграла "бронзу" на дистанции 100 метров на спине. Результат Авдеевой составил 1:01.19. Анастасия уступила чемпионке Дарье Васькиной, выступавшей за Москву 1,73 секунды. Напомним, несколькими днями ранее Анастасия Авдеева выиграла золотую медаль чемпионата России по плаванию на дистанции 200 метров на спине. По итогам соревнований ковровчанка отобралась на чемпионат мира по плаванию и на универсиаду, которые пройдут соответственно летом и осенью 2019 года.

Анастасия Авдеева родилась в Коврове. Мастер спорта России международного класса по плаванию, член юниорской сборной России по плаванию, призер первенства мира (2017), двукратная победительница (2018) и многократный призер (2017, 2018) первенства Европы, многократная победительница и призер первенства и чемпионата России. 200 метров на спине – коронная дистанция Авдеевой.

ИСТОЧНИК KP.RU