2019-04-15T10:53:37+03:00
Общество

Мэрия Владимира решила судиться с департаментом строительства администрации области из-за точечной застройки в Добром

В первый раз иск был подан с нарушениями
Сергей МОРКОВКИН
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11 апреля Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел иск мэрии города к департаменту строительства и архитектуры администрации Владимирской области о запрете строительства трех многоэтажных домов с подземным паркингом (фигурируют в деле как дом № 15 по улице Комиссарова ,корпуса 1,2,3) на пересечении Суздальского проспекта и улицы Комиссарова на месте бывшей фабрики "Суро". Иск был подан с нарушениями, мэрия была обязана направить копии исковых заявлений департаменту строительства и будущему застройщику ООО "Специализированный застройщик "Стройкомплект". Вероятно, истец предпримет еще одну попытку подать документы в суд.

Отметим, что полемика вокруг точечной застройки в Добром разгорелась зимой, когда градостроительный полномочия перешли из департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области мэрии города Владимира. На месте бывшей фабрики по производству народных игрушек должны появиться две 16-этажки и один 18-этажный дом.

Кроме того, в Добром планируется застроить многоэтажками район улицы Фестивальной и Жуковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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