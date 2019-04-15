Владимирец выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-15T10:35:16+03:00

Взяв в том году серебро, в этот раз спортсмену удалось улучшить свой результат

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С 12 по 14 апреля в Румынии проходил Чемпионат Европы по греко-римской борьбе в весовой категории «до 72 кг», победу в котором одержал воспитанник владимирской областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе — Абуязид Манцигов.

В весовой категории Абузияда сражались 30 человек, но в финале владимирский спортсмен одолел противника из Турции со счетом 9:6. Всего же в турнире приняли участие около 200 человек из всех стран Европы. Ровно год назад Абузияд становился серебряным призером чемпионата Европы в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU