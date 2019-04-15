Владимирцев приглашают на "Географическую солянку"
Участникам встречи представят проект застройки города Владимира
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17 апреля в Информационном центре по атомной энергии пройдет очередная «Географическая солянка», темой которой станет архитектура.
Участник проекта «Культурный патруль» Александр Пронин расскажет о проекте застройки Владимира, который разработал сам, а также о том, чем он приглянулся известному конструкторскому и консалтинговому бюро «Стрелка».
В рамках встречи представят карту радиоактивности Владимира, которую ИЦАЭ составляет с мая 2013 года.
Мероприятие состоится 17 апреля в 18.30 по адресу Октябрьский проспект, дом 3, вход со двора через шлагбаум, домофон 10, последний этаж. Вход бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU