Владимирцев приглашают на "Географическую солянку"

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-15T10:19:52+03:00

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17 апреля в Информационном центре по атомной энергии пройдет очередная «Географическая солянка», темой которой станет архитектура.

Участник проекта «Культурный патруль» Александр Пронин расскажет о проекте застройки Владимира, который разработал сам, а также о том, чем он приглянулся известному конструкторскому и консалтинговому бюро «Стрелка».

В рамках встречи представят карту радиоактивности Владимира, которую ИЦАЭ составляет с мая 2013 года.

Мероприятие состоится 17 апреля в 18.30 по адресу Октябрьский проспект, дом 3, вход со двора через шлагбаум, домофон 10, последний этаж. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU