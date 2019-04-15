2019-04-15T09:36:58+03:00
Происшествия

Во Владимире предприниматель "наварил" на комплектующих 170 миллионов рублей

Мужчину будут судить за мошенничество и легализацию денег, полученных преступным путем
Алексей СУХОВ
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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, во Владимире передано в суд дело над бывшим директором одного из предприятий областного центра. Мужчина обвиняется в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2012 по 2016 годы, умышленно завышал стоимость комплектующих, необходимых для выполнения предприятием заказов. Средства, полученные от фиктивных финансовых операций, переводились на счета "фирм-однодневок", которыми руководил пособник обвиняемого.

Сумма причиненного ущерба оценивается в 170 миллионов рублей. На имущество предпринимателя и пособников наложен арест на сумму 185 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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