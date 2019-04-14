2019-04-14T18:25:12+03:00
Политика

Возвращение Антона Белякова во владимирскую политику не состоялось

Региональное отделение «Справедливой России» выбрало другого руководителя
Сергей МОРКОВКИН
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13 апреля во Владимире состоялась конференция владимирского регионального отделения партии «Справедливая Россия», на котором был избран новый руководитель областной ячейки партии. Центральный аппарат «СР» рекомендовал делегатам избрать главой одного из известнейших владимирских политиков Антона Белякова. Тем не менее местные партийцы неожиданно приняли иное решение и избрали главой регионального отделения «Справедливой России» экс-сити-менеджера Лакинска, действующего депутата ЗС Владимирской области VI созыва Андрея Маринина.

Отметим, ранее главой регионального отделения партии был экс-кандидат в губернаторы Владимирской области, действующий депутат ЗС VI созыва Сергей Бирюков. Он сложил с себя полномочия главы отделения, сосредоточившись на работе в ЗакСобрании.

Антон Беляков на заседание конференции во Владимир не приехал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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