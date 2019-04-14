2019-04-14T16:16:53+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" обыграло "Долгопрудный"

Матч завершился с минимальным счетом 1:0
Ольга МАКАРОВА
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В рамках первенства России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона владимирское «Торпедо» на поле встретилась с футбольным клубом «Долгопрудный». Матч состоялся 13 апреля.

В первом официальном домашнем матче этого года "черно-белые" обыграли футбольный клуб "Долгопрудный" с минимальным счетом 1:0. Единственный гол "Торпедо", который в итоге определил всю судьбу футбольного поединка, забил Дмитрий Забродин в середине первого тайма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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