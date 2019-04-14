2019-04-14T15:42:33+03:00
Общество

Двое ковровчан помогли полиции задержать грабителей

Им вручили благодарственные письма
Ольга МАКАРОВА
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В Коврове полицейские вручили благодарности местным жителям, которые помогли задержать подозреваемых в серии краж и попытке грабежа, сообщает региональное УМВД.

7 апреля житель Ковровского района Владимир Янкавцев заметил, как около одного из сельских магазинов с раной на голове лежит женщина, а от нее убегает мужчина. Поняв, что женщину ограбили, Владимир бросился в погоню за вором. Догнав его, он удерживал преступника до приезда полиции.

Второй ковровчанин Владимир Каштанов помог задержать серийного вора, который промышлял кражами из дачных домов. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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