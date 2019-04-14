2019-04-14T15:03:59+03:00
Общество

Больше тысячи жителей Владимира встретили выставку оружия "Сирийский перелом"

Многие взяли с собой детей
Ольга МАКАРОВА
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На владимирский железнодорожный вокзал в рамках акции «Сирийский перелом» прибыл эшелон с образцами трофейного оружия и военной техники, отбитых у сирийских террористов.

Посмотреть на выставку собрались больше тысячи человек. Многие владимирцы приехали на ж/д вокзал с детьми разных возрастов.

В эшелоне из больше чем 20 вагонов расположены экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, а также оборудования инженерных войск. Также на девяти открытых платформах разместили образцы военной техники. В каждый вагон можно войти, чтобы увидеть экспонаты, а также тематическую фотовыставку. Среди снимков, например, есть фотография, как террорист делает химическое оружие. Желающих посмотреть так много, что перед вагонами люди выстраиваются в очередь!

Во Владимире "Сирийский перелом" пробудет три часа. Завершится акция 28 апреля в Подмосковье. Поезд проедет по маршруту МоскваСевастопольВладивостокМурманск – Москва, всего сделав 60 остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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