2019-04-14T14:38:07+03:00
Общество

Владимирца, который ехал на лонг-борде, уцепившись за авто, оштрафовали

Проток выписали и на его компаньона-водителя
Ольга МАКАРОВА
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8 апреля во владимирских группах соцсетей появилась видеозапись, на которой молодой человек едет по проезжей части улицы в городе Владимире на лонг-борде, уцепившись за багажник легковушки.

Видео заметили сотрудники полиции.

"В действиях участников дорожного движения усматриваются признаки административных правонарушений. По данному факту ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру было назначено проведение административного расследования", - сообщает сайт регионального УМВД.

12 апреля личности лихачей, запечатленных на видео, установили. Ими оказались владимирцы 21 и 22 лет. Оба получили штрафы за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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