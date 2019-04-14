2019-04-14T12:41:33+03:00
Происшествия

Водителем, сбившим школьника на "зебре", оказалась 53-летняя жительница Владимира

Ее нашли благодаря очевидцам
Ольга МАКАРОВА
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Полицейские нашли водителя, который сбил 14-летнего подростка на улице Балакирева и скрылся с места ДТП. Напомним, авария случилась около 8.20 12 апреля. Ребенок оказался под колесами авто, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по пути в школу. Водитель при этом не просто не оказал мальчику помощь, он скрылся с места аварии.

Чтобы найти нерадивого водителя, Госавтоинспекторы обратились к владимирцам. Благодаря помощи очевидцев, водителя удалось установить и найти. За рулем машины, сбившей ребенка, оказалась 53-летняя женщина.

К счастью, мальчик сильно не пострадал - он получил ушибы и ссадины, помощь ему оказали на месте.

В отношении водителя составлен протокол, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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