Владимирская школа бокса вновь открывается после пожара

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-13T16:26:33+03:00

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Спортивная школа олимпийского резерва по боксу, расположенная во Владимире на улице Большая Нижегородская, 5а, открывается после ремонта. Торжественная церемония открытия пройдет 15 апреля в 13.30. Мероприятие посетят первые лица области, а также специальный гость – первый вице-президент Европейской конфедерации бокса Умар Кремлёв.

Напомним, капитальный ремонт школы бокса проводился в связи со случившимся в декабре 2017 года пожаром. Первоначально возгорание произошло в соседнем здании, но довольно быстро пламя перекинулось на тренировочные помещения школы. На ремонтные работы по восстановлению спортивного здания было потрачено 7 миллионов 250 тысяч рублей. Средства были потрачены на замену кровли, электрики, отделку внутренних помещений и другие работы.

Во время проведения ремонта в школе бокса воспитанники тренировались на других базах, расположенных во владимирской школе №14 и в Перекопском военном городке. Сейчас в школе работают 23 тренера, 10 из которых имеют высшую квалификационную категорию.

ИСТОЧНИК KP.RU