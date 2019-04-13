Чиновники разрешили жителям не выходить на субботник из-за плохой погоды
13 апреля должен был пройти первый из двух общегородских субботников. Однако холод и снегопад заставили мэрию пойти на уступке стихии. Решено было провести его в усеченном виде.
Как сообщает пресс-служба администрации города Владимира, из-за неблагоприятных погодных условий субботник решено было провести без участия горожан. Впрочем, не факт, что и при хорошей погоде многие пошли бы убирать улицы. Как правило, при хорошей погоде владимирцы предпочитают уезжать на дачи и жарить шашлыки.
В итоге, 13 апреля город убирали работники районных администраций и муниципальные коммунальные предприятия: "Владимирводоканал", "ЦУГД", "Благоустройство". Они убирали несанкционированные свалки, обрезали ветки, вывозили мусор, собранный в пятницу. Следующий общегородской субботник запланирован на 20 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU