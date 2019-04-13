Коллекторы выбили во Владимире из должников за электричество и тепло 83 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-13T12:22:00+03:00

Речь идет о тех, кто копит долги больше шести месяцев

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Во Владимире коммунальные организации стали подключать к работе с должниками коллекторов. В 2018 году они сумели выбить из должников, не платящих за тепло и электричество, 82,8 миллиона рублей.

Агентству в работу передавались данные о тех, кто не платил по счетам 6 месяцев и более. Всем должникам прислали извещение по почте о сумме долга и о том, что с ними будут разговаривать представители коллекторского агентства.

На 1 апреля 2019 года общий размер задолженности физических лиц за электрическую энергию перед владимирским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс" составляет более 374 млн рублей, за тепловую энергию – свыше 652 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU