На привлечение кадров в медицину Владимирской области выделят почти два миллиарда рублей
1,9 миллиарда рублей выделят Владимирской области в рамках национального проекта "Здравоохранение". На них к концу 2024 года должны нанять новых врачей и медработников среднего звена. Речь идет о 949 врачах и 2002 медицинских работников среднего звена.
1,9 миллиарда рублей нужны на то, чтобы сделать новым врачам выгодные предложения, а уже работающим в 33 регионе врачам дать возможность повысить свою квалификацию.
В областной администрации надеются привлечь врачей не только из других регионов. Новые кадры надеются найти и у себя. Их будут искать в своих школах, где будут предлагать старшеклассникам идти в медицинскую профессию.Уже достигнутая договоренность с Приволжским исследовательским медицинским университетом (Нижний Новгород). В рамках сотрудничества в ведущих медучреждениях Владимирской области откроются базовые кафедры ПИМУ по педиатрии, хирургии, анестезиологии и реаниматологии и другим востребованным специализациям.
ИСТОЧНИК KP.RU